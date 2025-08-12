Inician rehabilitación del Jardín Principal en la comunidad de La Granja

Huanímaro, Guanajuato.- Con una inversión a ejercer por 1 millón 241 mil 344.26 pesos, autoridades municipales encabezados por la presidenta municipal Laura Villapando Arroyo visitan la comunidad de la Granja para poner en marcha la Rehabilitación del Jardín Principal.

Los funcionarios fueron recibidos por el delegado de la localidad Álvaro Zapien Maciel quien en representación de los habitantes agradeció al ayuntamiento por aprobar la petición que ya en varias ocasiones se había solicitado y que en su momento la alcaldesa había prometido en realizarla.

Mencionar que desde el comienzo de la presente administración habían priorizado rehabilitar cada uno de los espacios públicos y jardines del municipio, ya que por ser lugares de reuniones y convivencia familiar eran una necesidad.

Serán recursos completamente municipales del Ramo 33 de los cuales se estarán realizando 240 m de guarnición, 369 m2 de piso de adoquín, 394.45 m3 de terraplén en esta primera etapa, beneficiando así a 352 personas en su primera etapa comento el director de obra pública Oasis Omar Moscot Zavala.

“Nosotros si cumplimos, porque somos una administración diferente” dijo Laura Villapando Arroyo. Estamos ante ustedes comunidad de La Granja para decirles que somos funcionarios de palabra y hoy venimos a cumplirles lo que en su momento les prometimos, que contarían con un espacio donde se reunieran, donde convivieran y se divirtieran de forma segura como familia. Gracias a su confianza hoy iniciamos con la construcción de ese espacio y juntos de la mano vamos por más.

Al banderazo de arranque de esta importante acción para los vecinos de la comunidad la Granja estuvieron presentes Gustavo Núñez Andrade síndico municipal, los regidores Bibiana Parra Espinoza, José Isaías González Delgado, contralor municipal Jesús Ignacio Jaime Ramos además del subdelegado de la localidad Ignacio Vázquez Gallo.