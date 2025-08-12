Senadora suplente pide no usar su escándalo contra Morena

Oaxaca.- La senadora suplente morenista Nataly Chávez García solicitó a la población no vincular a la senadora Luisa Cortés, a quien suple, con el video en donde se niega a pasar por el alcoholímetro al tener ‘privilegios’ por ser funcionaria. Al parecer la senadora Luisa fue cuestionada por la polémica causada por su suplente: “Les pido que estas acciones que yo cometí no sirvan como pretexto para golpetear políticamente a una persona que ha trabajado para su pueblo”.

Nataly Chávez había aparecido días atrás en un video viral en el que se jactaba de contar con fuero para deslindarse de la ley. La mujer fue detenida por unos policías de tránsito en Oaxaca para ser sometida a una prueba en el alcoholímetro. Aparentemente, se encontraba en estado de ebriedad mientras manejaba su vehículo.

La evidencia del comportamiento de su suplente dejó a Luisa Cortés como la responsable de la situación y ‘manchó’ su reputación. Ciudadanos que se expresaron en redes sociales exigían que la senadora mihuateca, quien no se ha posicionado públicamente, fuera destituida al igual que Nataly.

La funcionaria Chávez pidió disculpas y reconoció que su actuar no corresponde a los principios de su movimiento MORENA, pero se centró en las represalias que estaba sufriendo Luisa, argumentando que la única responsable era ella misma. Además, mencionó que la trayectoria de la mujer mihuateca ha sido intachable, describiéndola como una persona que se dedica a cumplir con “los ideales de no robar, de no mentir y de no traicionar, quien es una persona responsable y honesta”.

Finalmente, agregó: “me comprometo a reflexionar sobre mis actos y a trabajar día a día para ser una mejor persona”.