Tribunal Electoral de Guanajuato descarta violencia política de género

El TEEG determinó que críticas de un edil a una regidora fueron ejercicio de libertad de expresión

Redacción Notus10 marzo, 2026

Guanajuato, Gto.- En sesión pública, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) resolvió un procedimiento especial sancionador.

El procedimiento TEEG-PES-04/2026 lo inició una regidora en contra de uno de sus compañeros ediles, por expresiones realizadas durante algunas sesiones del ayuntamiento, así como por una publicación difundida desde un perfil de Facebook. La denunciante consideró que estos hechos constituían violencia política contra las mujeres en razón de género.

El Tribunal, por unanimidad, determinó la inexistencia de la violencia debido a que la publicación en la red social correspondía a una crítica dirigida a la denunciante por su actuación como servidora pública y no por su condición de mujer, lo cual se encuentra amparado por la libertad de expresión. Asimismo, respecto de las manifestaciones realizadas durante las sesiones de cabildo, se concluyó que estas no estaban encaminadas a menoscabar el goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, ni reproducían estereotipos de género, sino que se trató de un llamado al orden durante la discusión.

En el desarrollo de la sesión pública estuvieron presentes Yari Zapata López, magistrada presidenta de este Tribunal y titular de la Segunda Ponencia; los magistrados Juan Antonio Macías Pérez, titular de la Primera Ponencia, y Pablo Roberto Sharpe Calzada, titular de la Tercera Ponencia; así como el secretario general, Alejandro Javier Martínez Mejía.

