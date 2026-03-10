Respuestas evasivas y ‘números alegres’ en informe de Fiscalía guanajuatense

Guanajuato, Guanajuato.- Primero, integrantes de medios de comunicación le reclamaron haberles marginado el día del informe de actividades; luego, preguntas fuertes y reclamos de la oposición y hasta de un sector de la bancada panista; el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste no tuvo su mejor día en la presentación de su informe de actividades en el Congreso del Estado

Vázquez Alatriste llegó ante la Legislatura 66 y apenas se iba a sentar cuando lo copó una decena de periodistas que con pancartas reclamaron haber sido limitados en sus actividades profesionales, en especial el día en que el fiscal rindió informe de actividades correspondientes a 2025.

Ante los primeros reclamos dio respuestas evasivas y se fue a sentar, con el pretexto que desde un micrófono se indicaba el inicio de la comparecencia. El grupo, apoyado por más reporteros y reporteras, manifestó que se mantendría en el lugar. Fue entonces cuando el fiscal les atendió y, con un rostro severo y amoratado, de entrada comentó que “no son educados”; “no venimos a confrontar”, le respondió un reportero; “nos montaron un cerco informativo”, espetó una reportera; “fue para que estuvieran más cómodos”, respondió el fiscal.

Vázquez Alatriste se disculpó y dijo que desde el primer día respetaba a los medios a pesar de no haber sido respetado. Los reclamos aumentaron y mencionaron casos de afectación al trabajo reporteril. Finalmente, el fiscal pasó a su lugar, las y los reporteros al suyo y pegaron sus pancartas en las mesas que les asignaron.

La comparecencia

Pasado el primer mal trago, el fiscal inició su comparecencia con la presentación de sus cifras alegres: que ha incursionado con éxito en el combate al crimen organizado gracias a la coordinación con la federación, que ofrece un modelo de procuración de justicia humanista que se centra en las víctimas y los usuarios, que se ha fortalecido la comunicación institucional, que se ha reducido la impunidad, que se ha disminuido la cifra negra, que tiene más de 384 carpetas de investigación terminadas, 15,570 judicializaciones, 10,571 vinculaciones a proceso y que se han emitido 2,495 sentencias. También habló sobre los acuerdos reparatorios y el combate a la delincuencia donde se detuvieron a 2,946 personas, se aseguraron 1,375 armas y se decomisaron más de 9 millones de pesos; que el 87% de las personas reportadas como desaparecidas han sido localizadas; 95% de las Alertas Amber desactivadas y el 90% de las niñas, adolescentes y mujeres con Alerta Alba fueron localizadas; que la Unidad de Identificación de Personas fallecidas ha identificado a 1,341 y que se han entregado y restituido dignamente 131 cuerpos.

Luego vino la andanada de preguntas; Jorge Arturo Espadas Galván, Hades Berenice Aguilar Castillo, Rocío Cervantes Barba, Luz Itzel Mendo González, Rodrigo González Zaragoza, Carolina León Medina, María del Pilar Gómez Enríquez, Miriam Reyes Carmona y José Erandi Bermúdez Méndez.

La moreniza se puso ruda, con cuestionamientos a las cifras y la más ruda fue Hades Aguilar, que le dijo mediocre y le pidió su renuncia. El tema se puso más rudo cuando el panista Erandi Bermúdez dijo que no se podían comprobar las cifras y cuestionó el escándalo más reciente: la entrega errada de los restos de una víctima.

El fiscal respondió como pudo excepto a la morenista, quien de manera airada y fuera de reglamento (sólo podía preguntar en su turno) le reclamó. En cada pregunta, el sector morenista colocaba una manta que cuestionaba al fiscal.

La segunda tanda fue con preguntas de Susana Bermúdez Cano, Ernesto Millán Soberanes, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Sergio Alejandro Contreras Guerrero, Ana María Esquivel Arrona, Antonio Chaurand Sorzano, María Isabel Ortiz Mantilla y Noemí Márquez Márquez, con preguntas sobre extorsión, violencia contra las mujeres, justicia para adolescentes, órdenes de cateo, robos y otros más.

De nueva cuenta se les respondió con una numeralia.

En la tercera ronda: Karol Jared González Márquez, Martha Edith Moreno Valencia, Alejandro Arias Ávila, Maribel Aguilar González, Sandra Alicia Pedroza Orozco, Jesús Hernández Hernández, María Eugenia García Oliveros, Oscar Enrique González Espinosa y Rolando Fortino Alcántar Rojas, quienes cuestionaron sobre la desaparición forzada de personas y la cometida contra particulares, las 92 Alertas Amber desactivadas y las 5 que se mantienen activas, así como los municipios donde ocurrió la desaparición; qué se entiende por medida de protección y el tiempo que se le dan a la víctima, así como subregistro de feminicidios.

En la última ronda: Juan Carlos Romero Hicks, Plásida Calzada Velázquez, David Martínez Mendizábal, Víctor Manuel Zanella Huerta, Hades Berenice Aguilar Castillo y Jorge Arturo Espadas Galván, de nuevo con la extorsión como tema principal. DE nueva cuenta Hades arremetió y se centró en el tema de la entrega equivocada de un cuerpo en julio de 2025 y quién avaló la exhumación si ya tenía comprobación genética.

Fue poco cobijado por la bancada panistas, con Espadas al frente; Erandi mantuvo su postura cuestionadora y la bancada morenista su tono fuerte, con una sonrisa como respuesta a los gritos y adjetivos de una Hades Aguilar que al final de la comparecencia volvió a reclamar en tono airado que no le habían respondido sus preguntas a ella, que era representante del pueblo.

El fiscal salió y atendió la clásica entrevista “banquetera”. Esta vez su tono fue tranquilo, respondiendo con voz ligeramente baja, con algunas palabras trabajadas porque tenía la boca seca.

Será un día que no olvidará: protestas de la prensa, diatribas de la oposición y preguntas críticas hasta de un sector que se supone debe cobijarlo.