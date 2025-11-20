Tres días sin agua tiene la comunidad de “El Carrizal Grande”

Irapuato, Guanajuato.- Una denuncia ciudadana por parte de los habitantes de la comunidad de “El Carrizal Grande”, mencionaron que no cuentan con servicio de agua potable y que suman ya tres días sin el preciado líquido.

Los habitantes mencionaron que la falta de agua se debe a que no hay energía eléctrica para echar a andar el pozo de la comunidad, esto debido, supuestamente, a que unos cables se desprendieron del poste y están tirados sobre la calle.

Los vecinos refieren que ya hicieron las denuncias correspondientes ante las autoridades de Comisión Federal de Electricidad, pero hasta el momento no han sido atendida la denuncia, por lo que piden y exigen a la empresa estatal tomar cartas en el asunto y reparar a la brevedad el desperfecto y reestablecer el servicio eléctrico para que el pozo vuelva a ponerse en operación.

Así mismo los vecinos refieren que la falta de agua por estos tres días ya está causando estragos en su vida cotidiana, pues no se pueden bañar, además de que se están acumulando los trastes sucios y no tienen como limpiar el baño.