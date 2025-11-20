Estrena megabandera el Congreso del Estado

Guanajuato, Guanajuato.- Luego de que el pasado 15 de septiembre una ráfaga de viento rasgara la bandera monumental, en el Congreso del Estado se llevó a cabo el acto Cívico Militar donde se conmemoró el aniversario 115 de la Revolución Mexicana con el estreno de un nuevo lábaro patrio.

El recuerdo del levantamiento armado convocado por Francisco I. Madero para poner fin el largo periodo de gobierno de Porfirio Díaz, fue enmarcado por una ceremonia de incineración de la Bandera Monumental del Poder Legislativo que en fecha tan especial dio su existencia por la patria.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el morenista Ricardo Ferro Baeza, expresó que esta ceremonia solemne de la Bandera Monumental fue para despedir con el honor que se merece a uno de los símbolos patrios más importantes para los mexicanos y por el cual murieron en batalla y lucha cientos de ciudadanos. Por otra parte, enfatizó que la Revolución Mexicana recuerda que se crece cuando la lucha es contra la injusticia social y se asume la responsabilidad de crear leyes y acciones más justas.

Acto seguido, de acuerdo con los estatutos militares, el presidente del Congreso del Estado, el panista Roberto Carlos Terán Ramos, entregó una réplica de la Bandera Mexicana a los mandos militares presentes, quienes la depositaron en la urna especializada para su respectiva incineración que llenó de humo tricolor la explanada del Asta Bandera Monumental.

Momentos después se entonó el Himno Nacional Mexicano y se izó la Bandera del Congreso por parte del personal de la Décimo Sexta Zona Militar del estado en presencia de diputadas y diputados de la 66 Legislatura, a mando del Ejército Mexicano; alumnas y alumnos del CONALEP Valle de Santiago, Incarnate Word Irapuato y trabajadores del Poder Legislativo.

Terán Ramos, dijo que, desde el Poder Legislativo, se honra la memoria de todos aquellos mexicanos y mexicanas que ofrendaron su vida por el desarrollo de una nación con oportunidades para todos sus ciudadanos.

También, recordó que personas trabajadoras y diputadas del Congreso del Estado fueron testigos de cómo el viento con su fuerza natural desgarró la Bandera Monumental e integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y personal evitaron que cayera al suelo, por lo que a través de este acto se renovaba.

Estuvieron presentes las diputadas Yesenia Rojas Ávila, Plásida Calzada Velázquez, Miriam Reyes Carmona y Carolina León Medina, acompañadas de los diputados Roberto Carlos Terán Ramos, Jorge Arturo Espadas Galván, Juan Carlos Romero Hicks, Antonio Chaurand Sorzano, Luis Ricardo Ferro Baeza, Ernesto Millán Soberanes, Carlos Abraham Ramos Sotomayor y Rodrigo González Zaragoza.

Además, asistieron el capitán Primero de Arma Blindada de la Décimo Sexta Zona Militar, Lenin Moreno Rosales y el secretario general del Congreso, Javier Torres Mereles, así como docentes, alumnas y alumnos de CONALEP Valle de Santiago e Incarnate Word Irapuato.

Esta vez el viento no se portó rebelde.