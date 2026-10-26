Transportistas se concentran en el Aeropuerto de Silao

Silao, Guanajuato.- Transportistas que comenzaron con caravanas de manifestación por distintos tramos de la carretera federal 45 ya se concentran en el acotamiento y el carril de baja velocidad en el tramo León-Silao, a la altura del Aeropuerto Internacional del Bajío.

Automovilistas señalaron una fuerte carga vehicular en la zona, como resultado de un llamado de atención hacia las autoridades federales. De acuerdo con el sector camionero, se espera un diálogo y solución a problemáticas previamente expuestas.

La Secretaría de Gobernación Nacional comunicó que las asociaciones que conformaron la movilización expresaron su disposición por llegar a acuerdos, mismos que están siendo discutidos. Mientras tanto, los camiones están a la espera de indicaciones por parte de sus representantes y permanecen en el lugar.