DIF Huanímaro busca a familiares de dos bebés y una adolescente

Huanímaro, Guanajuato.- El DIF de Huanímaro solicita ayuda para localizar a los familiares de 3 menores de edad que se encuentran bajo su resguardo. La dependencia realiza una búsqueda de red familiar materna y/o paterna de Karol Jozes, una adolescente de 16 años; Lian Jesús, un bebé de 2 meses; y un recién nacido de 19 días.
Los datos familiares recopilados de la joven Karol Jozes Caudillo Duarte son una madre identificada como Carmen Alicia Duarte Soto, y un hermano de nombre Edwin Jair Duarte Soto.
En el caso de Lian Jesús Lagunes López, se tiene conocimiento de su parentesco con Lyanne López Herrera, Nicolás López López, Irma Yolanda Herrera Rodríguez y Cilo López Marroquín.
El tercer menor de edad es un pequeño recién nacido de apenas 19 días, de apellidos Hernández Domínguez, cuya madre fue ubicada como Inés Hernández Rodríguez.
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Las autoridades precisaron que se busca garantizar el derecho de protección de quienes más lo necesitan. Por ello se hace un llamado urgente mientras los mantiene en sus instalaciones.