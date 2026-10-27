Transportistas bloquean intermitentemente carretera Silao-León

En su segundo día de protesta, camioneros que se concentran a la altura del aeropuerto de Silao comenzaron a cerrar el paso en ambos sentidos por lapsos de alrededor de 15 minutos

Redacción Notus27 octubre, 2026

Silao, Guanajuato.- Ante la falta de acuerdos entre el sector camionero y el gobierno, los transportistas ubicados en el Aeropuerto Internacional de Silao mantienen bloqueos intermitentes. En ambos sentidos de la carretera federal 45 en el tramo Silao-León se reportaron cierres.

Según la Secretaría de Seguridad y Paz, los periodos de bloqueos son de aproximadamente 15 minutos. Automovilistas mencionaron que esporádicamente se mantiene un carril, no obstante, hay una carga vehicular intensa.

Asimismo, muchos vehículos que van de León a Silao tratan de desviarse hacia la vialidad que va de Puerto Interior a Bajío de Bonillas, por lo que se pide precaución para evitar percances.

En su segundo día de protesta, los hombre-camión permanecen a la altura del aeropuerto; CANACAR, FEMATRC Y HAMOTAC son las asociaciones involucradas e informaron que aún no consiguen un diálogo directo con la presidenta de la república.

Redacción Notus27 octubre, 2026

Redacción Notus

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