Irapuato anuncia rutas alternativas por obras de puente Calzada de Guadalupe

El gobierno habilitará recorridos que servirán para desplazarse hacia Salamanca, ingresar a la ciudad o trasladarse la zona centro

Redacción Notus27 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Ante el inicio de la construcción del puente vehicular sobre las vías del ferrocarril en Calzada de Guadalupe, el Gobierno de Irapuato informa a la ciudadanía sobre las rutas alternas que podrán utilizarse para desplazarse hacia Salamanca, ingresar a la ciudad o trasladarse al Centro Histórico.

Será a partir del próximo 30 de octubre cuando inicien los trabajos preparatorios para la construcción de este puente y, con el propósito de reducir las afectaciones a la circulación durante el desarrollo de la obra, se presentan las siguientes opciones de recorrido:

De Pueblo Nuevo a Salamanca

  • Desde la salida a Pueblo Nuevo, circular por el bulevar Mariano J. García hacia el oriente; incorporarse a la calle Hidra y continuar hasta la zona de Hacienda La Virgen. Después, seguir por la avenida Hacienda La Virgen hasta conectar con la vialidad temporal y continuar por Calzada de Guadalupe en dirección a Salamanca.

De Floresta a Salamanca

  • Desde el bulevar San Roque, en la zona de Las Carmelitas, incorporarse a la calle Hidra y continuar hacia Hacienda La Virgen. Seguir por la avenida Hacienda La Virgen, girar en Av. Morelos hasta conectar con la vialidad temporal y posteriormente continuar por Calzada de Guadalupe en dirección a Salamanca.

De la salida Abasolo a Salamanca

  • Utilizar el corredor de la autopista 45D desde la salida a Abasolo y continuar por esta vía hasta el entronque con la carretera federal 45, para seguir su trayecto hacia Salamanca.

De Salamanca al Centro de Irapuato

  • Circular por el bulevar Solidaridad y continuar por el corredor principal a la altura del Hospital Militar Regional. Posteriormente, incorporarse a la avenida Álvaro Obregón hacia el poniente, tomar la avenida Primero de Mayo y continuar por el bulevar Díaz Ordaz para llegar a la zona centro.

Del Centro de Irapuato a Salamanca

  • Desde la avenida Álvaro Obregón, en la zona centro, continuar por el corredor hacia el centro-oriente de la ciudad, incorporarse al distribuidor vial que conecta con el bulevar Solidaridad y seguir por esta vialidad hacia el suroriente, para salir de Irapuato en dirección a Salamanca.

Del Cereso al Centro de Irapuato

  • Desde el Cereso de Irapuato, avanzar por Vasco de Quiroga hacia el norponiente y continuar por el sector de la calle Teresa Vara hasta llegar a la glorieta del cruce con Calzada Insurgentes. Desde ese punto, incorporarse al corredor vial con destino a la zona centro de la ciudad.

El Gobierno de Irapuato recomienda anticipar sus traslados, identificar previamente la ruta más conveniente, respetar los señalamientos y las indicaciones del personal vial, así como conducir con precaución para evitar incidentes y contribuir a una circulación más ordenada.

Redacción Notus27 octubre, 2026

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