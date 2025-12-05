Tráiler se vuelca en carretera Abasolo-Irapuato por balneario Los Pinos

Abasolo, Guanajuato.- Un tráiler que transportaba chatarra se volcó esta tarde en la carretera Abasolo-Irapuato, a la altura del balneario Los Pinos. Según los primeros reportes, el vehículo quedó justamente bloqueando ambos carriles hacia Irapuato y desbordando su carga.

Bomberos de Abasolo llegaron para atender el derrame de combustible generado por el impacto, mientras que Emergency SOS Paramedic Pénjamo acudió para revisar al conductor. Hasta el momento se desconoce la situación de salud del mismo.

El incidente ha generado tráfico en la zona, se recomienda utilizar vías alternas, ya que debido a su alcance se espera que al menos permanezca obstruida la carretera un par de horas más.