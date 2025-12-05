Hace “trocitos” el IEEG la muestra de boletas usadas para estudio sobre voto nulo

Guanajuato, Guanajuato.- Casi 40 mil boletas electorales, correspondientes a votos nulos del proceso estatal 2023-2024, fueron destruidos por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). Se trata de una muestra representativa utilizada para un estudio académico sobre el fenómeno del voto anulado.

La destrucción se llevó a cabo esta mañana en las instalaciones del organismo. Se trata de una extracción aleatoria obtenida de 4 mil 350 paquetes electorales, de los que extrajeron un total de 39 mil 163 boletas electorales: 10 mil 279 corresponden a la gubernatura, 11 mil 153 a diputaciones locales y otra cantidad similar a los ayuntamientos

Los documentos fueron triturados por equipo especializado y su resultado será donado a la Comisión Nacional de Textos Gratuitos para su correspondiente reciclaje. Se suman a las 95.1 toneladas resultantes de la destrucción de los paquetes realizadas en diciembre de 2024, explicó la consejera presidenta del IEEG, Brenda Canchola Elizarraraz.

La consejera Esther Aboites Sámano explicó que se identificó, catalogó y resguardó la muestra de votos y se clasificó de acuerdo con las tres dimensiones aprobadas por la Junta Estatal Ejecutiva:

Voto nulo por intención, voto nulo por confusión y voto válido anulado. Fueron 14 categorías distribuidas en esas tres dimensiones y el proceso estuvo a cargo de personal de la Dirección de Organización Electoral en coordinación con las 15 Juntas Ejecutivas Regionales y otras instancias.

La muestra estuvo contenida en 15 cajas con documentación organizada por distrito y municipio. Esas boletas fueron revisadas y su registro es objeto de análisis y estudio a cargo de Luis Miguel Rionda Ramírez, académico con doctorado y ex consejero del Instituto. Actualmente está en proceso el estudio, mismo que tiene como obtuvo explicar el fenómeno del voto nulo y sumarlo a otros similares realizados con los procesos de 2015, 2018 y 2021.

Los resultados de la investigación también contribuirán a mejorar procesos de formación y capacitación del personal del IEEG, destacaron las consejeras.

Los paquetes con las boletas estaban almacenados en la bodega del organismo, se les extrajo y se procedió a su destrucción para quedar en pequeños papeles que se volvieron a empacar para ser entregados el próximo lunes a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos