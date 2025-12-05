Otro incendio en Guanajuato centro: rescatan a abuelita de casa en llamas

Guanajuato, Guanajuato.- Elementos de la Policía Municipal y Protección Civil rescataron a una mujer de 84 años de edad que quedó atrapada cuando su casa se incendiaba en el callejón de Mezquita, ubicado en pleno centro histórico de la ciudad. Otros dos habitantes, de 78 y 52 años de edad, respectivamente, lograron salir antes.

El siniestro se registró la madrugada de este viernes y conmocionó a habitantes de esta parte de la ciudad, que hace dos días habían visto con preocupación el incendio de otra casa en el callejón de la Ciudadela.

Al lugar acudieron las motobombas 8801 y 8802 del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guanajuato, a cargo del bombero Edgar Ramírez.

Atendieron el llamado a combatir el incendio de casa habitación construida de adobe y cemento. El fuego había alcanzado dos habitaciones de 3×5 metros cuadrados.

En el lugar habitaban seis personas, que ocupaban la parte superior de la casa tipo dúplex. La primera sección resulta la más afectada donde se encuentra la puerta principal por el daño del incendio, colapsa parcialmente el techo debido al daño estructural.

El reporte señala que tres personas pudieron salir sin mayores dificultades, pero el resto debió contar con el apoyo de los tragahumo, en especial la señora octogenaria. Utilizaron una escalera para entrar a la casa en llamas y rescatarla. La señora quien presentó quemaduras de primer grado, por lo que fue trasladada a un hospital.

Los bomberos trabajaron en la extinción del fuego con chorro directo, y remoción de material consumido. Una vez controlado el siniestro, ventilaron inmueble de manera mecánica.

El resto de las personas rescatadas fueron valoradas también por personal paramédico de Protección Civil y canalizadas a recibir atención médica, especialmente por inhalación de humo, pues sólo reportaban quemaduras leves.

Después los bomberos continuaron con las labores para controlar el siniestro y revisaron las interacciones de gas.