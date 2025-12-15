San Cristóbal se suma a programa de cuidado responsable de mascotas en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con la incorporación de la comunidad de San Cristóbal, ya son 12 colonias y localidades rurales las que forman parte del programa “Colonias Responsables del Cuidado de sus Mascotas”, el cual promueve la convivencia comunitaria y la tenencia responsable de animales de compañía.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, agradeció a las Promotoras de Bienestar Animal por el trabajo realizado en sus comunidades y felicitó al equipo de la Coordinación de Prevención, Atención y Protección Animal (CANI) por impulsar acciones que favorecen el bienestar de perros y gatos.

“Para nosotros, el cuidado responsable de las mascotas es un tema fundamental porque también es un tema de salud pública. Cuando no se tiene un manejo adecuado, los animales en situación de calle pueden generar enfermedades o incluso representar un riesgo para otras personas. Las felicito de todo corazón; no olviden que aquí ya sembramos una semillita del cuidado responsable de las mascotas”, expresó.

María Ascensión Zavala Arellano, integrante de las Promotoras de Bienestar Animal, agradeció a las autoridades municipales por llevar este programa a su comunidad, pues anteriormente enfrentaban problemas con perros en situación de calle y, gracias a las pláticas y acciones implementadas, ahora vecinas y vecinos cuidan de sus animales de compañía y han logrado reducir esta problemática.

“Vinieron médicos veterinarios a esterilizar, desparasitar y vacunar a las mascotas, además de ofrecer pláticas a la población y a las escuelas. Nos unimos como comunidad. Debemos ser responsables al decidir tener una mascota, porque es un miembro más de la familia; ellos también sienten y merecen amor y cuidados”, compartió.

Las colonias y comunidades que actualmente participan en el programa son: Las Heras Segunda Sección, Las Américas, La Magisterial, Villas de San Cayetano, Tamahula, Valencianita, Pozo de Parras, La Garrida, Renovación, Aldama, Las Huertas y San Cristóbal.