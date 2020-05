Tos, fiebre, cansancio, náuseas y vómito entre los síntomas de neumonía: IMSS

La neumonía es una infección que afecta los pulmones y se clasifica de leve a severa. Si no se atiende de manera oportuna puede llegar a ocasionar la muerte en el paciente.

“Las principales causas de este padecimiento son las infecciones bacterianas y virales, aunque también puede haber de tipo químico, físico o por hongos”, señaló el doctor Juan Carlos González Tarelo, epidemiólogo de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato.

Al igual que en la mayoría de las enfermedades, los más susceptibles a contraer la neumonía son las personas en los extremos de la vida; es decir, los niños menores de cinco años y las personas adultas mayores.

Entre sus síntomas se encuentran tos, fiebre, cansancio, náuseas y vómito. Cuando ya existe una complicación se presenta dificultad para respirar, incluso las personas pueden llegar a presentar aspecto de color morado.

Dijo que en los casos que tienen su origen por infecciones bacterianas, virales o por hongos pueden originar contagio de persona a persona, cuando el paciente tose y las transmite en las partículas de la saliva.

Como en todos los padecimientos, comentó González Tarelo, no se debe optar por la automedicación, para no ocultar síntomas que impidan el diagnóstico certero y, por tanto, la prescripción de un tratamiento no adecuado, lo que generaría que la enfermedad se complique.

Cuando el médico ya ha valorado el caso, lo recomendable es seguir las indicaciones médicas al pie de la letra, guardar reposo, no acudir a lugares en los que haya alta concentración de personas, para una mejor recuperación y evitar más contagios. Otros aspectos importantes son la correcta hidratación y el lavado de manos, que previene un gran número de infecciones.