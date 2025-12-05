Tiembla en México, registran magnitud de 5.5 en Jalisco

Jalisco.- De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, una serie de reportes sísmicos en Cihuatlán, Jalisco apuntan a una magnitud de 5 a 5.5. Por su parte, Protección Civil informó que no se reportaron afectaciones ni se espera la generación de un tsunami en las costas nacionales.

Desde las 10 de la mañana, se monitoreó el primer sismo magnitud 4 al oeste de Cihuatlán. También, al suroeste, uno de 4.4. Alrededor de la una y media de la tarde, la magnitud aumentó a 5.1 en el suroeste, registrándose hasta 5.5.

La Coordinación de Protección Civil aseguró que seguirán al pendiente de la zona, debido a los eventos ocurridos, en caso de ser requerido, se alertará a la ciudadanía y se realizará una evacuación de la zona.