Se degrada el suelo Guanajuatense

Jazmín Padilla.

Todas las formas de vida y nuestro planeta como lo conocemos dependen del equilibrio entre el suelo y el agua. Más del 95% de los alimentos que consumimos proviene de estos dos recursos. Un suelo fértil se refiere a la capacidad del terreno para permitir el desarrollo de las plantas, entre las que se encuentran una gran variedad de cultivos. Desafortunadamente, muchas de las malas prácticas agrícolas actuales no prevén la reposición de los nutrientes que los cultivos han absorbido del suelo, lo que provoca una disminución gradual de su fertilidad.

Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura FAO de la Organización de las Naciones Unidas ONU, alrededor de un tercio de los suelos del mundo se han deteriorado debido al cambio climático, la contaminación o prácticas agrícolas deficientes e insostenibles. Desde el 2014 la ONU celebra el 5 de diciembre el día mundial del suelo a fin de crear conciencia sobre la importancia de los suelos y la necesidad de realizar de forma sostenible la explotación y uso de los mismos. Este 2025, bajo el tema “Suelos sanos para ciudades saludables”, se invita a reflexionar sobre los suelos urbanos y su impacto negativo sobre los ecosistemas; además de realizar prácticas que mantengan y crezcan las áreas verdes dentro de la mancha urbana.

Aunque el suelo está en constante formación, el proceso es sumamente lento. Se calcula que para tener un centímetro de suelo en la capa superficial son necesarios entre 100 y 400 años, por lo cual se considera que el suelo es un recurso natural no renovable en la escala de tiempo humana.

De acuerdo a su composición, en México existen 26 de los 32 grupos de suelos reconocidos por el Sistema Internacional Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (IUSS, 2007), que en su conjunto ocupan el 81.7% del territorio nacional. Las principales causas de degradación de suelo en nuestro país enlistan: actividad agrícola, sobrepastoreo, deforestación, urbanización, actividad industrial y contaminación.

En el estado de Guanajuato, donde predomina un clima semicalido junto al clima semiseco, se presentan cuatro tipos de suelo principales que incluyen los vertisoles, feozem y litosoles; siendo los dos primeros de interés agrícola. Para nuestro estado, se estima que más del 60 por ciento de la superficie es afectada por la degradación del suelo. El huachicol, derrames industriales, contaminación por metales pesados y malas prácticas agrícolas destacan como causas a la alza en la degradación de los suelos guanajuatenses predominando los municipios con mayor actividad industrial.

Existen sorprendentes mecanismos naturales que han reducido los efectos de contaminación en suelo. El uso de sistemas de biorremedación, como la fitorremediación, permiten que las plantas en un suelo contaminado puedan absorber algunos metales pesados, por ejemplo. Otros mecanismos para la mejora de suelos, sobre todo en el área agrícola, incluye el uso de microrganismos (hongos y bacterias principalmente) que favorecen la fertilidad del suelo y la disposición de elementos necesarios para las plantas.

Este día mundial del suelo se exhorta a la sociedad a meditar la riqueza que está bajo nuestros pies y a pensar que huellas vamos dejando como sociedad para nosotros y las futuras generaciones.