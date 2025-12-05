Guanajuato celebra 50 años de Telesecundarias y reconoce su impacto en zonas rurales

Guanajuato, Gto.- El estado de Guanajuato conmemoró el 50 aniversario de la modalidad de Telesecundaria con la inauguración de la Muestra Cultural Estatal “50 años de orgullo e historia de las Telesecundarias”, un encuentro que reunió a estudiantes, docentes y autoridades educativas para celebrar medio siglo de identidad, trabajo comunitario y transformación social.

En su mensaje, Luis Ignacio Sánchez Gómez, secretario de Educación de Guanajuato, destacó que el esfuerzo iniciado hace cinco décadas para llevar educación a las zonas rurales se ha consolidado como un referente nacional. Subrayó que cuando se habla de acercar los servicios educativos a donde más se necesitan, se habla de Guanajuato, de aquella gesta histórica que abrió camino a miles de estudiantes en comunidades del estado.

Sánchez Gómez resaltó que, con esa misma visión, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ha impulsado acciones firmes para ampliar las oportunidades educativas en la entidad. Señaló que, en el último año se crearon 31 nuevos bachilleratos integrales, con el propósito de que ningún joven que concluya la secundaria se quede sin un espacio donde continuar sus estudios.

“No debe existir ninguna razón para que un joven deje de estudiar”, afirmó el secretario, al anunciar que se reforzará la difusión en las comunidades rurales sobre las opciones de educación media superior cercanas. Agradeció al magisterio y al sindicato su colaboración permanente para fortalecer la educación en Guanajuato.

La ceremonia fue encabezada por Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno, en representación de la gobernadora. Al inaugurar la muestra cultural, expresó que las Telesecundarias representan “50 años de llevar sueños, esperanza y desarrollo a colonias y comunidades, uniendo vocación, tecnología y talento humano para transformar vidas”.

Durante el evento, los planteles de Telesecundaria presentaron una muestra representativa de los trabajos culturales y artísticos que desarrollan en sus centros educativos. Esta exposición no sólo fortalece la formación integral de las y los estudiantes, sino que también pone en valor la riqueza cultural y la diversidad de los municipios del estado, reflejando el talento, la identidad y la creatividad comunitaria que caracterizan a este subsistema educativo.

Por su parte, Juan Rigoberto Macías Vidales, secretario general de la Sección 45 del SNTE y organizador del encuentro, destacó la identidad y el orgullo que la Telesecundaria representa para Guanajuato. Recordó que la modalidad nació en 1965 y que la primera escuela en el estado abrió sus puertas en 1975. Hoy, el sistema atiende a más de 123 mil estudiantes, gracias al compromiso de más de 5 mil docentes en 1,124 escuelas distribuidas en los 46 municipios.

En un mensaje dirigido a las y los estudiantes, los invitó a creer en su potencial: “No permitan que nadie les diga que no pueden. Desde la Telesecundaria pueden soñar en grande y lograr lo que se propongan”.

Con esta conmemoración, Guanajuato reafirma su compromiso con un subsistema que ha sido fundamental para garantizar acceso, equidad y oportunidades educativas en las zonas rurales. La Telesecundaria, a lo largo de cinco décadas, continúa siendo una de las principales vías para transformar la vida de niñas, niños y jóvenes del estado.