Logra Morena aprobar dictamen a favor de los Matrimonio Igualitario

Guanajuato, Guanajuato.- Presidida por la diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María Eugenia García Oliveros, la comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó dos iniciativas a favor de los derechos sexuales: el Matrimonio Igualitario y la sanción a las llamadas Terapias de Conversión (ECOSIG).

García Oliveros, miembro del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, impulsora de una de las iniciativas, destacó que esta propuesta busca corregir la inequidad y discriminación que vive la comunidad en Guanajuato.

La iniciativa propone reformar la Constitución local y el Código Civil del estado, para establecer que “Todas las personas tienen derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia”.

La propuesta de Morena define al matrimonio como “la unión libre con pleno consentimiento de dos personas, que tiene como objeto realizar la comunidad de vida en donde ambas se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”.

Con esto, se busca eliminar la perpetuación de la especie como fin del matrimonio, sustituyéndola por la decisión de las parejas de procrear, adoptar o no hacerlo, de forma libre, responsable y ajustada a su proyecto de vida.

También propone reemplazar términos como “marido y mujer” por la figura inclusiva de “cónyuges” o “concubinos” en diversos artículos del Código Civil.

El Grupo Parlamentario de Morena ha insistido en que el estado tiene una deuda histórica con la comunidad, señalando que la falta de legislación ha dejado a las personas de la diversidad sexual y de género en vulnerabilidad.

Respecto a las iniciativas para sancionar las Terapias de Conversión (ECOSIG), que atentan contra la libertad sexual e identidad de las personas, la Comisión de Justicia acordó también la elaboración de un dictamen en sentido positivo.

Esta comisión está integrada por la morenista, la priista Ruth Tiscareño, las panistas Karol Jared González Márquez y su compañero Fortino Alcántar. Fue éste último el que emitió el voto para que el dictamen fuera aprobado por mayoría.

Hasta el momento la mayoría panista se ha opuesto a formalizar en el Código Civil el reconocimiento al matrimonio igualitario. Éste era posible en la entidad sólo con un amparo, hasta que la actual gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dispuso un decreto cuando era secretaria de Gobierno para que ese trámite no fuera necesario. A pesar de ello, las diversas diputaciones panistas se han resistido a reformas al Código Civil para darle formalidad a ese derecho.