“Tengo que seguir trabajando, no me puedo dar el lujo de quedarme en casa”: Mario Nava

Irapuato, Guanajuato.- Mario decidió ser conductor de esta plataforma por la facilidad que tiene al tener su auto y ser dueño de su tiempo y dinero.

El irapuatense padre de familia tiene 4 hijos y con el trabajo que tiene en la plataforma han salido adelante, regularmente Mario hace de 15 viajes hasta 25 comenzando desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche.

“El tener este trabajo siendo el dueño del auto si es redituable” dijo.

Tras la contingencia del Covid-19 han disminuido los viajes lo cual perjudica a Mario pues si antes hacía de 15 a 25 viajes ahora en estos días solo ha hecho 9 viajes o menos.

“Tengo que seguir trabajando, no me puedo dar el lujo de quedarme en casa, comentando con un amigo le decía, imagínate la gente que tiene que salir y vender para poder comer, la gente que vive al día que va a hacer y si no trabajan no comen.” Contó

Mario contó que sería una buena idea el que el gobierno apoya a la gente que no tiene recursos en esta pandemia, tal vez no con dinero pero si con despensas, concluyo.