TEEG se une a la celebración del aniversario del voto femenino

Guanajuato, Guanajuato.- Este día se llevó a cabo la Jornada conmemorativa del 72º aniversario del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres mexicanas, titulada “Mujeres y democracia: avances y desafíos en la igualdad sustantiva”, organizada por el INE Guanajuato, en coordinación con el TEEG, el IEEG, la Universidad de Guanajuato y el Gobierno del Estado.

El objetivo fue celebrar este hecho histórico para la sociedad mexicana y reflexionar sobre el camino recorrido a partir del reconocimiento de este derecho, así como sobre los retos presentes y futuros para lograr una democracia más justa e incluyente.

En su mensaje de bienvenida, la magistrada presidenta del TEEG, Yari Zapata López, afirmó que el deber del Tribunal es garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales para que cada voz sea escuchada y cada derecho, respetado.

“A 72 años del reconocimiento del derecho al voto de las mexicanas, mi llamado es a ejercer un compromiso ético y con sororidad, en un mundo que constantemente busca limitarnos, criticarnos o poner en tela de juicio nuestras capacidades y experiencias. Quiero que las mujeres vivamos siempre libres, eligiendo con conciencia y construyendo con sentido”.

Posterior al acto inaugural, se llevó a cabo la conferencia impartida por Sara Pérez Rojas, asesora de la Presidencia del INE, quien expuso el camino recorrido a partir de las reformas constitucionales de paridad de 2014, su implementación y los retos que las mujeres siguen enfrentando.

Al evento asistieron también los magistrados del TEEG, Juan Antonio Macías Pérez y Pablo Roberto Sharpe Calzada; la consejera presidenta del IEEG, Brenda Canchola Elizarraraz; el titular de la Junta Local del INE, Jaime Juárez Jasso; la gobernadora del Estado, Libia Denise García Muñoz Ledo; el presidente del Congreso del Estado, diputado Roberto Terán Ramos; el presidente del Poder Judicial del Estado, magistrado Héctor Tinajero Muñoz y la presidenta municipal de Guanajuato, Samanta Smith Gutiérrez.