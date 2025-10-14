Abasolo y Taipéi colaboran para entregar tratamientos de hemodiálisis

El alcalde Job Gallardo agradeció el apoyo de la representación de Taipéi en el Centro Gerontológico Juan Pablo II de Abasolo

Redacción Notus14 octubre, 2025

Abasolo, Guanajuato.- “La salud es un derecho, no un privilegio”, fue el mensaje que enmarcó el acto de entrega de tratamientos de hemodiálisis realizado en el municipio de Abasolo, resultado del trabajo conjunto entre la Diputada Federal Lucero Higareda, la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México y el Gobierno Municipal de Abasolo.

El evento contó con la destacada participación del Alcalde Job Gallardo y del Sr. Iván Lee, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México, quienes reafirmaron el compromiso de ambas ciudades por fortalecer la cooperación internacional en temas de salud y bienestar social.

Durante su intervención, el alcalde Job Gallardo agradeció el apoyo brindado por la representación de Taipéi y reconoció la labor de la diputada Lucero Higareda por gestionar este importante apoyo que beneficiará a pacientes en tratamiento de hemodiálisis, mejorando su calidad de vida y brindando esperanza a sus familias.

Por su parte, el Sr. Iván Lee destacó el valor de la colaboración entre naciones y la importancia de tender puentes solidarios que contribuyan al desarrollo humano, reafirmando el vínculo de amistad entre Abasolo y Taipéi.

Este acto simboliza un paso importante hacia una cooperación internacional más cercana y solidaria, donde la salud y la dignidad de las personas son prioridad. Desde lo local, Abasolo sigue construyendo puentes que salvan vidas.

