Incendian camionetas intencionalmente, en Celaya

Celaya, Guanajuato.- Dos camionetas fueron incendiadas de manera intencional, en hechos ocurridos en la colonia Valle del Real, en Celaya.

El primer incendio ocurrió alrededor de la 1:20 de la tarde, cuando a través del Sistema de Emergencias 911 fue reportado que dos camionetas se estaban quemando.

El primer reporte ocurrió en la calle Segundo Anillo Poniente, casi esquina con Valle de San Sebastián, donde elementos de Protección Civil encontraron una camioneta Nissan Frontier azul quemándose.

Al igual y sobre la misma calle, estaba otra camioneta Nissan tipo estacas, incendiándose; ambas al parecer, fueron quemadas por varios jóvenes que viajaban en una motocicleta.