TEEG resuelve juicios de dirigentes políticas que “alegaban” violencia política

Guanajuato, Guanajuato. El Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, resolvió dos juicios electorales, entre ellos dos dirigentes políticas que “alegaban” violencia política en razón de género, aunque ninguno procedió.

El juicio TEEG-JE-07/2025 lo presentó una dirigente municipal de un partido político, en contra de un acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que determinó desechar su denuncia. Ella alegaba que fue víctima de violencia política contra las mujeres en razón de género y expresiones calumniosas, presuntamente realizadas por un presidente municipal durante su segundo informe de gobierno, las cuales, contenían estereotipos de género y se difundieron tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

El Tribunal, de manera unánime, pero con un voto concurrente, confirmó la decisión del Instituto. Esto, debido a que la demandante no ocupa un cargo de elección popular. Además, se concluyó que los mensajes denunciados estaban dirigidos a evidenciar presuntos actos de corrupción de distintas personas, no de ella. Tampoco se encontró que se hubiera afectado su derecho de afiliarse, asociarse, participar o desempeñar actividades partidistas. Asimismo, el TEEG determinó que la autoridad electoral sí analizó el caso con perspectiva de género, conforme al momento procesal que correspondía.

Por otro lado, el juicio TEEG-JE-06/2025 lo inició la presidenta de un comité municipal de un partido político, en contra de un acuerdo del IEEG que desechó su queja relacionada con violencia política contra las mujeres en razón de género. El Instituto consideró que los hechos señalados no constituían una falta en materia electoral, ni afectaba sus derechos político-electorales.

El Tribunal, por mayoría de votos y con un voto particular, confirmó la decisión del Instituto al estimar correcto su análisis inicial en el cual concluyó que no se dañaban sus derechos político-electorales ni se limitó su acceso a la justicia. Además, el IEEG canalizó la queja a las autoridades que podrían tener competencia para atenderla.

En el desarrollo de la sesión pública estuvieron presentes Yari Zapata López, magistrada presidenta de este Tribunal y titular de la Segunda Ponencia; los magistrados, Juan Antonio Macías Pérez, titular de la Primera Ponencia y Pablo Roberto Sharpe Calzada, titular de la Tercera Ponencia; así como el secretario general, Alejandro Javier Martínez Mejía.