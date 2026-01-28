Alcalde de Salamanca reviró a Anaya “tiene experiencia con pactos criminales”

Salamanca, Guanajuato. El alcalde de Salamanca, Cesar Prieto le respondió al senador panista, Ricardo Anaya, quien le dijo que debía ser investigado por su posible participación con grupo delincuenciales y le dijo que tiene experiencia con pactos criminales al señalar al gobierno del ex presidente Felipe Calderón.

El edil, dijo que “en morena no tenemos pactos criminales como los tuvo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Nuestro único compromiso es con el Pueblo, y estamos trabajando coordinadamente con la federación y el estado, para que no se vuelvan a repetir estos lamentables hechos. Para tranquilidad de la gente de Guanajuato, que se investigue a presidentes Municipales y legisladores, y yo con gusto voy primero”.

La masacre en la comunidad Loma de Flores en Salamanca, convertida en tema nacional, fue abordada por el senador Ricardo Anaya durante una entrevista en Aguascalientes. El legislador señaló que el alcalde César Prieto debe ser investigado e hizo un llamado para exigir que los gobernantes de MORENA “rompan vínculos con el crimen organizado porque ese el primer paso para pacificar al país”.

Ante la violencia de la masacre en la comunidad de Loma de Flores, que las autoridades calificaron como resultado de una pugna entre el cártel Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, el funcionario declaró que el gobierno federal no ha sabido reconocer el problema.

Anaya vinculó el aumento de inseguridad a la falta de resultados de la estrategia federal “abrazos, no balazos”, haciendo hincapié en que bajan los homicidios, pero aumentan proporcionalmente las desapariciones: “están jugando con las bases de datos, están manipulando las cifras”.

