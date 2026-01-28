Gobernadora respalda trabajo del alcalde de Salamanca

Irapuato, Guanajuato. “Debemos tener la claridad de que la estrategia que estamos echando a andar, de la mano con el Gobierno Federal, El Gobierno Estatal y los Gobierno Municipales, es una estrategia que está dando resultados, pese a que tengamos días difíciles”, expresó la Gobernadora Libia Dennise, tras la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

“Todo el apoyo de este Gobierno de la Gente, porque cuando suceden situaciones, como muchos de ustedes y muchos de nosotros hemos vivido, en donde las situaciones de seguridad son complejas, la ciudadanía nos exige resultado”, agregó.

La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dijo que la paz es un compromiso conjunto de Estado y sociedad, donde todos tienen un papel y una responsabilidad compartida para hacer de Guanajuato un lugar seguro, justo y con oportunidades para todas y todos.

“Estamos para hacer equipo, algo que nos hemos planteado es que aquí la seguridad no se politiza, aquí no se trivializa, sino todo lo contrario, la responsabilidad que tenemos es tal, y el compromiso que hemos asumido es tan fuerte, que estamos aquí para acompañarnos, para hacer equipo y para transmitir que se puede vivir en un Guanajuato seguro, se puede vivir en un México seguro, cuando todas y todos ponemos de nuestra parte”, destacó.

Libia Dennise, aprovechó para reiterar su respaldo a César Prieto, Presidente Municipal de Salamanca, por los recientes acontecimientos ocurridos en la comunidad Loma de Flores: “quiero reiterarte César, y a todas y todos, que estamos para hacer equipo, para acompañarlos”, expresó.

La Gobernadora refrendó su apoyo a cada uno de los 46 municipios al presidir la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en la que, entre otros temas se abordaron los Lineamientos, Criterios, Formula de Distribución y Catálogo de Bienes y Servicios para el Otorgamiento del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal para el año 2026.

En esta Sesión también se presentó el Informe de actividades en materia de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, el cual, se dio cuenta de las acciones focalizadas en la atención de factores de riesgo, promoción de la convivencia, y fortalecimiento del tejido social. Asimismo, se trataron las consideraciones en materia de Evaluación y Control de Confianza, clave para asegurar que las instituciones de seguridad cuenten con personal íntegro, preparado y avalado por estándares nacionales.

En esta reunión estuvo presente Jorge Daniel Jiménez Lona, Secretario de Gobierno; Juan Mauro, González Martínez; Gerardo Vázquez Alatriste, Fiscal General del Estado de Guanajuato; Alma Delia Camacho Patlán, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato; y Adrián Mata Osio, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

También asistió el General de Brigada de Estado Mayor, Juan Martínez Moreno, Coordinador de la Guardia Nacional en el Estado de Guanajuato; el General Gabriel Martínez, representante de la 16va Zona Militar; José Francisco Vera Ayala, Fiscal Federal en el Estado de Guanajuato; Karla Alcaraz Olvera, Procuradora de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato; Martín Morales, Jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia; Representantes de la Sociedad Civil, además de Presidentas y Presidentes Municipales.