TEEG resuelve acuerdo de asociación civil, Partido Acción Nacional y SOMOS

Guanajuato, Gto.- Una asociación civil y los partidos políticos SOMOS y el Partido Acción Nacional impugnaron el acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato IEEG que estableció acciones afirmativas para personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, con miras al Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Las partes inconformes consideraron que el IEEG no justificó suficientemente las medidas, aunque por unanimidad el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato TEEG dio por concluido el juicio promovido por la asociación civil, porque no demostró contar con un interés legítimo para impugnar.

En cuanto a los recursos presentados por los partidos políticos, el Pleno revocó el acuerdo del IEEG y ordenó aplicar las acciones afirmativas existentes y utilizadas en el proceso electoral 2023-2024, porque consideró que efectivamente el IEEG no demostró con elementos suficientes que era necesario modificar las medidas anteriores.

Asimismo, hizo del conocimiento del Congreso del Estado la necesidad de establecer reglas que garanticen la inclusión de estos grupos antes del siguiente proceso electoral.

En el desarrollo de la sesión pública estuvieron presentes el magistrado presidente, Pablo Roberto Sharpe Calzada; y las magistraturas: Juan Antonio Macías Pérez, titular de la Primera Ponencia y Yari Zapata López, titular de la Segunda Ponencia; así como la secretaria general, Norma Altagracia Hernández Carrera.