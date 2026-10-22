Rodrigo “La Sombra”, estudiante del CECyTEG, gana pelea en torneo internacional de boxeo

San Diego de la Unión, Guanajuato.- A sus 16 años, Rodrigo Juárez Rojas, conocido en el ring como “Rodrigo La Sombra”, consiguió una victoria en el Torneo Internacional de Boxeo Guerra del Semidesierto III, celebrado los días 9 y 10 de octubre de 2026 en Cadereyta de Montes, Querétaro.

El joven, estudiante de la carrera de Electromecánica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG), Plantel San Diego de la Unión, se enfrentó a un boxeador originario de Tequisquiapan, Querétaro, a quien derrotó por decisión.

La competencia contó con el aval de la Asociación Queretana de Boxeo de Aficionados, A.C.

Su padre lo inspiró a practicar boxeo

La historia deportiva de Rodrigo comenzó cuando tenía 11 años. Fue su padre, quien también se desempeña como su entrenador, quien lo motivó a acercarse al boxeo.

Desde entonces, el joven ha dedicado parte de su tiempo a entrenar y prepararse para competir, mientras continúa con sus estudios de nivel medio superior.

A lo largo de cinco años ha participado en distintas competencias, en las que ha adquirido experiencia y desarrollado sus habilidades sobre el cuadrilátero.

Su reciente victoria en Querétaro representa otro resultado en su trayectoria dentro del boxeo amateur.

Sueña con convertirse en boxeador profesional

Aunque actualmente combina sus estudios de Electromecánica con los entrenamientos, Rodrigo tiene entre sus principales objetivos convertirse en boxeador profesional.

El deporte se ha convertido en una parte importante de su vida y en una actividad que le exige constancia, disciplina y preparación física.

Su participación en el torneo Guerra del Semidesierto III le permitió enfrentarse a un rival de otra localidad y sumar una nueva victoria a su trayectoria deportiva.

CECyTEG impulsa actividades deportivas entre sus estudiantes

El CECyTEG informó que, mediante su Programa Deportivo y Cultural, promueve la participación de sus estudiantes en actividades físicas, artísticas y culturales.

El programa busca complementar la formación académica de los jóvenes y fomentar hábitos saludables, así como valores relacionados con el respeto, la disciplina y el compromiso.

Estas acciones forman parte de las estrategias educativas del subsistema, encabezado por su directora general, Esther Angélica Medina Rivero, en el marco de la política educativa del Gobierno de Guanajuato, a cargo de Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Mientras continúa sus estudios en San Diego de la Unión, Rodrigo Juárez Rojas mantiene su preparación en el boxeo con la orientación de su padre y la meta de algún día competir como profesional.