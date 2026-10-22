Matan a un hombre en la colonia Lázaro Cárdenas de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas, en la cabecera municipal de Pénjamo. La agresión ocurrió poco antes de las 11 de la noche, sobre la calle Marfil, en el tramo comprendido entre las calles Primero de Mayo y Aurora.

De acuerdo con la información que se dio a conocer en el sitio, varios hombres armados llegaron a bordo de un vehículo se acercaron a la víctima y ahí uno de ellos le disparó en repetidas ocasiones y después el grupo escapó con rumbo desconocido.

El cuerpo del hombre quedó tendido a pocos metros de la esquina con la calle Aurora, frente a dos tiendas de abarrotes y un taller de motocicletas.

Vecinos de la zona escucharon las detonaciones y llamaron al número de emergencias 911; elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y acordonaron la calle, mientras que paramédicos de la Cruz Roja revisaron al hombre y confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Más tarde llegaron agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios.

Semana violenta en Pénjamo

El 14 de octubre, un ataque a un costado de la Dirección de Seguridad Pública dejó tres muertos, y el 19 de octubre un hombre y su nieto fueron heridos a balazos en el centro del municipio.