Impulsan en Guanajuato el empoderamiento económico de 300 mujeres emprendedoras

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Economía, consolida los resultados del programa “Mujeres al Frente: Empoderamiento Económico y Personal”, una iniciativa estratégica que ha capacitado y beneficiado a 300 emprendedoras de 21 municipios.

Esta acción, pionera en articular proyectos productivos con la certificación formal de competencias laborales, representa un avance significativo en la política de igualdad y crecimiento inclusivo de la entidad.

La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha situado el empoderamiento de las mujeres como un eje central de su administración, impulsando acciones concretas que impactan positivamente su vida.

“Mujeres al Frente” encarna este compromiso al fortalecer no solo las capacidades empresariales, sino también la autonomía personal y el liderazgo de las guanajuatenses. Bajo su visión, se ha creado un ecosistema que permite a las mujeres consolidar sus negocios, acceder a mejores oportunidades y convertirse en agentes de cambio y prosperidad dentro de sus comunidades.

La secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, explicó que el programa ofrece una formación integral teórica y práctica al proporcionar herramientas clave en técnicas de venta, negociación, marketing digital y comunicación efectiva, culminando con una certificación oficial en los perfiles de ‘Asesora en venta de productos y servicios’ y ‘Prestación de servicios de atención a clientes’.

Con estas acciones, las mujeres beneficiadas, profesionalizan sus emprendimientos y las acredita para competir en el mercado formal, impulsando su autonomía financiera y su participación en el desarrollo económico y la prosperidad de Guanajuato.

Las participantes, son de los municipios: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Jerécuaro, León, Moroleón, Ocampo, Purísima del Rincón, Romita, Salvatierra, San Felipe, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Silao, Tarandacuao y Tarimoro.

Con este programa las mujeres fortalecen sus habilidades para hacer frente a los desafíos del entorno empresarial actual. Los objetivos del programa se alinean con la construcción de una economía más justa y dinámica, donde el talento y la determinación de las mujeres guanajuatenses sean pilares del progreso de la entidad.