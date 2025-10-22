Doble homicidio en la vía pública de Irapuato en ataques simultáneos

Irapuato, Guanajuato.- Una persona perdió la vida en la esquina de la calle 6 de noviembre, colonia Miguel Hidalgo en Irapuato, mientras que en la colonia 18 de Agosto, sobre la calle Presidencia de la República, se reportó otra más sin signos vitales, ambas por un ataque armado.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas, al parecer masculinas, se encontraban en la vía pública cuando fueron rafagueadas por presuntos sicarios. El hombre fallecido en la calle 6 de noviembre vestía una playera en tonos oscuros y fue cubierto con una manta tras confirmar que se encontraba sin vida.

Las autoridades municipales acordonaron el área en espera de la Fiscalía del Estado y la SEMEFO para el retiro del cuerpo.

Por su parte, en la calle Presidencia de la República, una persona identificada como Juan, que al parecer se encontraba lavando un tráiler al momento de la agresión. Información extraoficial refiere que la edad de la víctima mortal rondaba entre los 50 años.

Elementos de seguridad se movilizaron a la zona, llegando Ejército Nacional y Policía Municipal. Sin embargo, aparentemente no hubo un aseguramiento del hecho y el lugar quedó contaminado por personas que se reunieron a observar lo ocurrido y vehículos que transitaban.