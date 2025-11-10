Detienen a hombre con 548 dosis de presunto cristal en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en conjunto con la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal de Irapuato, aseguraron a un hombre en posesión de 548 dosis de presunto cristal y un chaleco táctico. Lo anterior se logró luego de que el sujeto intentara evadir la presencia policial al paso de los oficiales.

La detención se realizó en el marco de la estrategia CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen), durante un operativo de Células Mixtas.

Al realizar un patrullaje preventivo sobre la calle Moroleón, en la colonia Plan de Guanajuato, los agentes detectaron al hombre, quien mostró una actitud evasiva e intentó ocultarse junto a un vehículo.

Luego de efectuar una inspección preventiva, se le aseguró una bolsa plástica que contenía una sustancia granulada (presunto cristal) con un peso aproximado de 182 gramos, equivalente a las 548 dosis. Además, se le localizó un chaleco táctico color negro, sin placas balísticas y se aseguró un vehículo Nissan Tsuru.

El detenido fue identificado como Roberto Said “N”, de 38 años, con domicilio en la misma colonia donde ocurrió el aseguramiento.

Tanto la persona como la presunta droga, el chaleco y el vehículo fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación legal.

Cabe recordar que las Células Mixtas, parte de la estrategia CONFIA, son despliegues operativos en los que participan de manera coordinada fuerzas estatales (FSPE) y federales (Defensa/Guardia Nacional), junto con las policías municipales, a fin de reforzar la presencia operativa y prevenir delitos en zonas prioritarias.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado reafirma su compromiso de fortalecer el combate al narcomenudeo y retirar de las calles sustancias que dañan la salud de las y los guanajuatenses. Esta labor permanente se refleja en las más de 570 mil dosis de distintas drogas aseguradas en lo que va de la presente administración estatal encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Finalmente, se invita a la población a continuar colaborando mediante denuncias anónimas al 089 ante cualquier actividad ilícita.