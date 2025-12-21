¿Qué pasó en el Club Irapuato en esta semana?

Irapuato, Guanajuato.- “La Trinca Fresera” del Irapuato vive días de intensa actividad de cara al arranque de la próxima temporada, con movimientos importantes en su plantilla, trabajo de pretemporada y un atractivo duelo amistoso ya confirmado ante Chivas.

La directiva fresera anunció, de manera oficial, que el próximo 28 de diciembre el equipo disputará un partido de pretemporada frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, encuentro que servirá como una prueba de alto nivel para evaluar el avance futbolístico del plantel bajo el nuevo proyecto deportivo.

En cuanto a los movimientos en la plantilla, el club confirmó varias bajas sensibles. No continuarán con la institución Román Pucheta, Alan Pérez, Juan de Alba, Adolfo Reynaga, el guardameta Williams Bravo, así como el goleador Jorge Lumbreras, quien fuera una pieza clave en el ataque durante el torneo anterior. La directiva agradeció a los jugadores su profesionalismo y entrega mientras defendieron los colores de la Trinca.

Por otro lado, también se oficializaron las altas que reforzarán al equipo. Destaca la llegada del delantero Rolando Rubio, llamado a fortalecer el frente ofensivo; el arquero Alfredo Cabañas, procedente del Atlante, quien aportará experiencia bajo los tres postes; así como el defensor Gabriel Martínez, jugador formado en la cantera de Chivas, que vendrá a apuntalar la zaga fresera.

En el aspecto físico y de preparación, el conjunto irapuatense ha llevado a cabo una pretemporada en la playa, enfocada en el acondicionamiento físico, la cohesión del grupo y el trabajo táctico. Estas labores se realizan bajo la supervisión del director técnico Daniel “Borita” Alcántara, junto con su cuerpo técnico, quienes buscan sentar bases sólidas para encarar los retos de la próxima campaña.

Con plantel renovado, trabajo intenso y un duelo de alto calibre en puerta, la Trinca Fresera comienza a ilusionar a su afición en el camino hacia una nueva temporada.