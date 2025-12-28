Tarde violenta en Irapuato: ejecutan a un hombre y atacan carnicería en Arandas

Irapuato, Guanajuato.- Una tarde marcada por la violencia se vivió en el municipio de Irapuato, luego de que se registraran dos ataques armados en diferentes zonas de la ciudad, con un saldo preliminar de dos personas asesinadas y una más privada de la libertad, de acuerdo con información preliminar en el lugar de los hechos.

El primer suceso ocurrió en la colonia Tomelopitos, donde José Javier, alias “El Shocker”, fue ejecutado tras recibir al menos tres impactos. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con datos preliminares, el hombre contaba con antecedentes penales, había sido procesado anteriormente por posesión de cartuchos y mantenía vigente una orden de aprehensión.

Minutos antes, en la comunidad de Arandas, se reportó una agresión armada al interior de la carnicería “Dany”, donde sujetos armados irrumpieron y dispararon. En este ataque se confirmó una persona sin vida, además de que otra persona fue aparentemente privada de la libertad, lo que generó un fuerte operativo policial en la zona.

Tras ambos hechos, elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado desplegaron operativos en distintos puntos del municipio para resguardar las áreas y tratar de ubicar a los responsables, quienes lograron darse a la fuga.

Las zonas fueron acordonadas para preservar los indicios balísticos, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes e inició las carpetas de investigación para esclarecer los hechos y determinar si ambos ataques guardan relación.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial adicional sobre los responsables ni sobre el paradero de la persona aparentemente privada de la libertad.