Irapuato en busca de la certificación

Irapuato, Guanajuato.- Confirmado, la Trinca Fresera del Irapuato está buscando la posibilidad de comprar una franquicia en Primera.

Tras la buena campaña que el club irapuatense vivió en la liga de plata, en general, el buen comportamiento de los aficionados, la remodelación del estadio y sobre todo, las buenas entradas que se vivieron en el estadio Sergio León Chávez, la Federación Mexicana de Fútbol FEMEXFUT está considerado seriamente que la plaza de Irapuato pueda contar con una franquicia de Primera División vía compra.

Por su parte, la dueña del equipo fresero, Selomith Ramírez, ya se encuentra en pláticas con la directiva del club Querétaro para acordar una posible compra de esa franquicia y regresar a la Trinca al máximo circuito del fútbol profesional.

Según fuentes cercanas a la directiva irapuatense mencionaron que una vez que la FEMEXFUT de el aval y certifique al club Irapuato, las negociaciones para la compra del equipo queretano, serán una realidad y la ciudad de Irapuato podría contender en la Liga MX, para la temporada que inicia a mediados del año 2026.

Es así que está información ha trascendido y ha resonado en todo el fútbol mexicano, pues dos equipos históricos regresarán a la máxima categoría Irapuato y Atlante, ambos por la vía de la compra de una franquicia.

Si todo se desarrolla como lo espera la directiva del club, esta noticia, dejaría de ser un anhelo y un buen deseo de día de los inocentes.