Huanímaro, Guanajuato.- Autoridades municipales dieron a conocer este día el supuesto arranque del proyecto para la construcción de un hospital regional en el municipio de Huanímaro, el cual contaría con áreas de urgencias, especialidades médicas y tecnología de última generación para atender a la población local y comunidades cercanas.

De acuerdo con la información que comenzó a circular, la obra sería financiada de manera conjunta por instancias estatales y federales, con una inversión millonaria y un tiempo estimado de construcción de 18 meses.

El anuncio generó expectativa entre los habitantes, quienes desde hace años han solicitado mayor infraestructura de salud.

El proyecto también contemplaría la creación de decenas de empleos directos e indirectos, así como la reducción en los traslados de pacientes a municipios vecinos, lo que representaría un avance significativo para el desarrollo social de la zona.

“Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se puede confiar”