Taparán 168 baches de la carretera Panorámica

Guanajuato, Guanajuato.- La Dirección General de Obra Pública del municipio inició la intervención de 23 kilómetros de la carretera Panorámica con trabajos de bacheo y mantenimiento. El objetivo es mejorar la movilidad y reforzar la seguridad de las y los conductores que diariamente utilizan esta vialidad estratégica.

Las constantes lluvias registradas en la ciudad han provocado el deterioro de la cinta asfáltica, por lo que los trabajos comenzaron el pasado miércoles en la zona de Pozuelos.

La presidenta municipal, Samantha Smith, acompañada por la directora de Obra Pública, Guadalupe Murguía Quiroz, supervisó el arranque de las acciones, donde informó que se han detectado 168 baches a lo largo de la Panorámica.

Por su parte, la directora de Obra Pública detalló que los trabajos tendrán una duración de tres semanas:

La primera, del tramo de Pozuelos a la Presa de la Olla.

La segunda, de Presa de la Olla a Cata.

Y la tercera, de Cata a San Javier.

Los trabajos se realizarán en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, sin que se interrumpa totalmente la circulación vehicular.

Además, aprovechando la intervención, se llevará a cabo la pintura de la línea central con pintura termoplástica y la colocación de vialetas en puntos estratégicos para mejorar la visibilidad nocturna de las y los conductores.

Samantha Smith hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la identificación de baches en la carretera Panorámica:

“Si detectan algún bache, envíen la foto y la ubicación al WhatsApp 473 148 1460, para que podamos dar atención inmediata”.

.- La presidenta municipal, Samantha Smith, subió fotos y video en la que participa en obras de bacheo de la carretera Panorámica, trabajos que se hacen hasta ahora bajo el argumento de que no había recursos y que la vialidad aún no está bajo dominio absoluto del municipio, aunque ya en ella la Policía Vial levanta multas, hace retenes para revisar la verificación vehicular y levanta coches abandonados.

En 2022, el gobierno del estado transfirió cinco tramos de jurisdicción de la carretera Panorámica al municipio y el hecho fue formalizado en diciembre de ese año por el Congreso del Estado. A partir de ese momento, el gobierno municipal retiró vehículos abandonados, multó a los mal estacionados y ha montado retenes para revisión de vehículos.

Sin embargo, en voz de regidores panistas, el proceso de transferencia aún no estaba formalizado y, por tanto, no había recursos para bachear. Samantha Smith respondió, molesta, a reporteros, que lo haría “cuando haya dinero”.

Este miércoles lo empezaron a hacer y este jueves la presidenta municipal subió fotos y videos a redes digitales en los que manipula una máquina. Aún no se informa por vía de comunicado sobre los pormenores de la obra.

Voluntarios embellecen el Parque Ecológico El Orito

La Dirección General de Medio Ambiente del municipio organizó una jornada de limpieza y embellecimiento en el Parque Ecológico El Orito. La actividad contó con la participación de voluntarios de diversas instituciones y habitantes de la ciudad, quienes lograron darle nueva vida a esta Área Natural Protegida (ANP). Entre los participantes destacaron:

Cadetes del INFOSPE (Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado).

Alumnos del SABES (Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior).

Personal del SIMUB (Sistema Municipal de Bomberos).

Colaboradores del SIMAPAG y de Servicios Públicos Municipales, siempre comprometidos con el bienestar de la ciudadanía.

Vecinos de la colonia San Javier, quienes se sumaron activamente a las labores.

Durante la jornada se realizaron acciones de saneamiento de arbolado, plantación de mezquites, recolección de residuos y trabajos de pintura para embellecer los espacios comunes. Gracias al esfuerzo conjunto, el parque ahora luce como un entorno más limpio, seguro y agradable para todas y todos.