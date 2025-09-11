Analizan en SMA la relación entre México y la Comunidad Europea

Casa Europa México recibió al Embajador de la Unión Europea en México en un conversatorio sobre la alianza estratégica UE–México

Velio Ortega11 septiembre, 2025

San Miguel de Allende, Guanajuato.- Temas clave como el papel de la Unión Europea en el fortalecimiento del multilateralismo, la cooperación para el desarrollo sostenible y las oportunidades de colaboración con México en distintos ámbitos, fueron abordados en Casa Europa México, como sede del conversatorio “México y la Unión Europea: una alianza estratégica para un mundo en transformación”.

La conversación fue seguida por una dinámica de preguntas y respuestas con el público, lo que permitió un intercambio abierto y enriquecedor.

El evento, realizado el 5 de septiembre, reunió a más de 100 invitados, entre ellos académicos, periodistas, representantes de la sociedad civil, jóvenes líderes, autoridades municipales y miembros de la comunidad internacional. Destacó la presencia de funcionarios del gobierno municipal, así como de invitados especiales como la Sra. Martha Sahagún de Fox.

El panel principal estuvo integrado por Francisco André, Embajador de la Unión Europea en México, y el periodista y analista internacional Fausto Pretelin, quienes conversaron sobre los retos y oportunidades de la relación bilateral en el contexto global actual. La conducción del evento estuvo a cargo de Ekaterini Makri, asesora de Comunicación y Prensa de la Delegación de la UE.

A nombre de Casa Europa México, se destacó la relevancia de que San Miguel de Allende se consolide como un espacio de encuentro cultural y diplomático entre México, Europa y el mundo.

El evento concluyó con un espacio de networking acompañado de un coffee break, en el que los asistentes pudieron dialogar e intercambiar perspectivas de manera más cercana.

