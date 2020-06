TAÑER DE CAMPANAS POLÍTICAS: PAN Abasolo

Abasolo, Guanajuato Por El Padre

¡Hola amigos de Abasolo!. Después de esta cuarentena que todos hemos vivido de diferente manera, empezamos a ponernos en movimiento entrar poco a poco a la normalidad, después del tiempo que estuvimos en casa.

Aunque vale más la salud, con Fé hay que retomar el camino y poner en marcha proyectos de vida confiando en el éxito, por eso se oye ese repicar de campanas que nos motivan a dar nuestro mejor esfuerzo en el trabajo.

Como parte del movimiento la política no descansa y no se duermen en sus laureles, aquellos que sueñan con la candidatura para la Presidencia Municipal 2021-2024 y escuchan el tañer de las campanas y trabajan para ganar la interna en sus respectivos partidos políticos.

Utilizando la tecnología a través de las redes de comunicación, así como la gente que les apoya y todos los medios posibles para mantenerse en la simpatía de la militancia tratando de verse fortalecidos, por si se da en asamblea la elección interna o bien si es por designación. En esta ocasión tocaremos el tema del Partido Acción Nacional donde se han dado sorpresas.

Aparece Jesús García como uno de esos aspirantes a la candidatura del “blanquiazul”, el cual seguramente considera que es su tiempo después de muchos años trabajar en campañas en otras administraciones, saboreando victorias y derrotas; ahora levanta la mano. Por otra parte está el Lic. Rogelio Pérez Espinoza, quien tuvo la experiencia como regidor, además de trabajar en contraloría, así como Director de Seguridad Pública aquí en Abasolo. Le tocó una dura prueba la Seguridad, un paquete que no cualquiera toma, pero él lo hizo.

En ese “cielo azul político” y en ese repicar de campanas, también se escucha que la Lic. Jéssica Cabal Ceballos, actualmente Diputada Local, también tiene aspiraciones que son válidas, sobre todo que conoce la problemática local.

Claro que entre ese run-run político, se menciona a Mauricio Pérez Contreras, originario de Berumbo, como un aspirante más. Bueno pues todas las intenciones son válidas si se habla de democracia. Las puertas están abiertas para quienes sueñan con esa candidatura a la Presidencia Municipal, para fines de año bien pudiera conocerse al o la elegida. Por ello cada quien viene haciendo su lucha y cada quien sabe el terreno que pisa y los “padrinos” que tiene y que les puedan llevar a lograr su objetivo.

Naturalmente el primer paso sería que sus “campañas” las hicieran pensando en la unidad interna, porque lamentablemente en el transcurso del tiempo, los intereses personales han sobrepasado el interés por el partido, por los colores y los resultados no han sido muy alagueños cuando se han dividido, prueba de ello que algunos militantes que decían traer la playera bien puesta, terminaron emigrando y cambiando de color.

No caería mal un llamado de “Campanas” al dirigente estatal del PAN, para que analizará la situación interna en el Comité Municipal de Abasolo, tomando en cuenta que está integrado por familias y eso la verdad ha devaluado el partido. Se les ha olvidado a los militantes que la disputa no es interna, que los rivales políticamente hablando están afuera y que necesitan unirse para sacar al líder o lidereza que tenga la aceptación de la ciudadanía en general y les garantice ganar las elecciones. Tiempo tienen para reflexionar y hacer su proyecto rumbo a las elecciones del 2021 y si no que con su pan se lo coman.