Tañer de campanas políticas abasolenses

Abasolo, Guanajuato, Por El Padre

¡Animo amigo, la vida sigue su curso!, pero con Fe en Dios y unidos saldremos adelante, esta es una prueba más para ver de qué estamos hechos los seres humanos. No queda otra que trabajar cada quien en lo suyo y orar por quienes no tienen trabajo porque como todos tienen que llevar el pan a la mesa de sus hogares. Así pues, amigos las campanas políticas siguen sonando y los llamados a los interesados por la candidatura a la Presidencia Municipal 20-21 no descansan y poco a poco se van “destapando”. Morena suena como el partido polítco a vencer, todo dependerá de quien sea el candidato.

Algunos se empiezan a “destapar”, pero la verdad es que no es aventarse solo por gusto, sino que hay que tener tablas políticas y conocimiento de la problemática ciudadana, además de administración, porque ser aspirante o candidato no es fácil. Gobernar un municipio menos y si no conocen por eso los que llegan a la Presidencia sin idea solo con ganas, fracasan.

Pero ante el sonido de las campanas vienen dando sus primeros pasos para entrar al “Templo” de la política una persona como Víctor Torres Arellano, este abasolense como todos los que tienen un sueño político y que no es un improvisado, tiene tiempo haciendo trabajo de campo o haciendo lo que a muchos les falta darse “baños de pueblo”.

Víctor es Ing. Agrónomo, vive en Loma de la Esperanza y tiene ya tiempo como líder campesino, no se ha precipitado políticamente ha venido caminando sin “volar” llevando las cosas con calma y hoy considera que es tiempo, por ello está levantando la mano.

En la zona centro y colonias populares lo conozcan poco, pero en el medio rural es ampliamente conocido está plenamente identificado. En las pasadas elecciones se quedó con las ganas, no se le dieron las cosas pero ahora se le ha visto muy entusiasmado, el tiempo dirá si es el indicado para liderar estos colores.

Es militante de Morena desde hace poco más de tres años y es a la interna donde se decidirá a quien se le dará el respaldo, así que los “padrinos” políticos de este abasolense serán determinantes, así como el trabajo que traiga de campo como para que le garantice que es el indicado para llevar la batuta de la familia Morena en las próximas elecciones.

Pero en este organismo político no únicamente aparece Víctor Torres, también tiene aspiraciones Enrique Guevara Contreras, quien también cuenta con recorrido político ha trabajado en diferentes áreas de la Presidencia Municipal, conoce problemática del municipio y el sentir de la ciudadanía por el acercamiento que ha tenido con ella.

Este militante de Morena, ha sido transportista durante muchos años de ahí que en el ir venir sea conocido por gran parte de la población, ha estado en la Dirección de JAPAMA, Servicios Básicos Municipales y ostentado otros cargos administrativos.

Fue también Regidor, como representante de Morena ante el Cabildo o sea que conocimientos tiene y como todo ciudadano cuenta con legítimas aspiraciones de buscar esa candidatura. Esta identificado con la doctrina y militancia de su partido, así que Enrique ya gritó: ¡Aquí estoy!, quiere la oportunidad de ir por la candidatura.

Pero hay algo más amigo lector, en este Tañer de Campanas como parte del trabajo de Morena, se rumora que ellos nos buscarán divisionismos a la interna, ¡porque pretende sacar candidato de unidad!, de ser así será una grata sorpresa no únicamente para los demás partidos políticos sino para la propia ciudadanía. ¿Usted que opina?

Pero claro que el movimiento también está en otros partidos políticos, como el PRI. Parece ser que el tricolor quiere darle oportunidad a gente joven pero que tiene experiencia en política de campo y administración, el ruido de los tractores del agro y quienes los trabajan parecer decir que el “gallo” que les pudiera cantar, sería Gerardo Villalobos Cuellar.

Gerardo es un luchador de la C.N.C., el cual más que hacer apariciones políticas siempre ha intervenido en apoyo del sector campesino, desde muy joven se acercó a los lideres políticos y es gente bien identificado con la gente del campo abasolense, pero también es conocido en cabecera municipal.

Pudiera haber otros personajes de la política que al último salgan y se “destapen”, porque muchos desde su trinchera están en espera de ver el panorama y las caras que puedan salir y después dar el salto y hacerse presentes. Lo importante es que se están calentando las campanas políticas y en todos los partidos locales, al menos los de mayor peso político, ya tienen gente que sueña con ser el candidato de su partido para las elecciones del próximo año.

Quien diga que es temprano para levantar la mano está equivocado, porque el propio Presidente de la República, Andrés López Obrador, es el primero que está “calentando” a su manera el ambiente para las elecciones intermedias. Que no lo debería de hacer, por su investidura, pero no esperó escuchar el repicar de campanas, él se adelantó, pero así es él. Cambia la ruta política para desviar mirada del problema económico y social que ha dejado el COVIC-19.

La política es así. Ahora falta ver la reacción de la gente de los otros organismos políticos en esta ruta a las pre-campañas para la elección interna, así que el tañer de las campanas está en todo lo alto anunciando el proceso y quien quiera hacerse está a tiempo y quien quiera esperar es porqué traerá de su lado al “campanero” que lo pueda anunciar con bombos y platillos.

En verdad no estaría mal que en esta ocasión los altos mandos de los partidos políticos determinarán que se sacara de unidad a los candidatos, porque habrá menos desgaste a la interna ruptura entre militancia y sería un llamado a la unidad política. ¿Usted amigo lector de NOTUS, cree que sería posible?, el tiempo es el que dirá la última palabra y con ellos se podría escuchar el repicar de campanas, todo es posible en esta vida política.