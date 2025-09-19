Suspenden actividades en el rastro municipal de Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- Derivado de una suspensión de labores por ordenes de la Secretaría de Salud del Estado, el gobierno municipal ha iniciado una serie de mejoras a las instalaciones del rastro municipal.

Por su parte el gobierno municipal, a través del a Dirección de Servicios Públicos, ha informado que han iniciado las labores de reparación y de rehabilitación tanto en maquinaria, como en instalaciones del lugar.

Dentro de las acciones a realizar se encuentran la reparación de equipo para el sacrificio, mantenimiento de la maquinaria para la operación general, sustituciones del material deteriorado a otros con mayor resistencia en grado alimenticio con la finalidad de evitar contaminación.

Así mismo se están dando mantenimiento a las instalaciones mejorando los baños, pintando las paredes, encalando las paredes al rededor del rastro, mantenimiento de la herrería interior y exterior, así como el reforzamiento de los corrales y pintura de los mismos.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el rastro es cerrado, ya que, en el abril del año 2020 bajo la administración de Ana Bueno, el rastro recibió una remodelación que duró apenas tres días.

Así mismo dentro de las anomalías reportadas en años anteriores, de acuerdo con la cadena de suministros de cárnicos en algunas carnicerías del municipio, se ha reportado que la carne es tratada de manera inadecuada, pues al parecer se transportaba en camionetas no adecuadas, además de llevarla en carretillas.

Por último, en la cierra de Pénjamo entre el basurero municipal y la comunidad de La Garita pobladores han reportado que hay un predio que sirve como tiradero de vísceras, sin que hasta el momento se conozca la procedencia de estas, pudiera ser que dichas vísceras provengan de algún rastro de la región.

Por su parte, se informó que el alcalde de Cuerámaro, Humberto “Profe Beto” Hernández, ha sostenido reuniones con las autoridades de salud para agilizar la reapertura de dicho recinto y así minimizar las pérdidas por el cierre de este centro alimentario.