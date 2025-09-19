TEEG: edil de Dolores Hidalgo vulneró libertad de expresión de regidor

Guanajuato, Guanajuato.- En sesión pública, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) resolvió el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, identificado con el expediente TEEG-JPDC-08/2025.

El procedimiento fue iniciado por un regidor en contra del alcalde de Dolores Hidalgo, Alejandro Hernández Alejandri, y de diversas personas funcionarias municipales, a quienes acusó de obstruir el ejercicio de su cargo y de ejercer violencia política u hostigamiento.

Por unanimidad, el Tribunal determinó que sí existió obstaculización hacia el regidor, atribuida únicamente al alcalde, al comprobarse que éste ordenó iniciar una investigación administrativa derivada de manifestaciones realizadas durante una sesión de ayuntamiento, lo cual atenta contra su libertad de expresión.

En lo referente a los demás hechos y personas denunciadas, el Pleno resolvió que no se acreditó ninguna falta a la ley.

Durante la sesión pública participaron Yari Zapata López, magistrada presidenta del Tribunal y titular de la Segunda Ponencia; los magistrados Juan Antonio Macías Pérez, de la Primera Ponencia, y Pablo Roberto Sharpe Calzada, de la Tercera Ponencia; así como el secretario general, Alejandro Javier Martínez Mejía.