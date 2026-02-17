Supervisan obras inconclusas en Pénjamo; buscan destrabar electrificación y servicios básicos

Pénjamo, Guanajuato.- Con el firme objetivo de poner orden al rezago en infraestructura y dar funcionalidad a obras que pasadas administraciones dejaron en el abandono, la Presidenta Municipal, Yozajamby Molina Balver, encabezó una gira de supervisión por seis comunidades de la zona de Santa Ana Pacueco.

Durante su recorrido, la Alcaldesa constató el estatus de diversos proyectos ejecutados entre 2021 y 2023 que, debido a omisiones administrativas y falta de gestión, quedaron inconclusos y sin brindar un beneficio real a la población. Acompañada por delegados y habitantes, Molina Balver caminó el territorio para destrabar estos procesos, priorizando obras de electrificación que durante años permanecieron sin conexión a la red eléctrica.

En Santa Ana Pacueco, la Presidenta supervisó la electrificación de la calle Hermanos Vázquez —vía de acceso a la delegación—, la cual finalmente está próxima a conectarse. De igual forma, en la comunidad de El Ídolo, verificó los trabajos en cuatro calles que ya se encuentran en su fase final para entrar en funcionamiento, terminando así con la espera de las familias.

La gira de trabajo y diálogo directo con la ciudadanía continuó en La Madeja, donde se revisó el proyecto de obra pública en la calle principal, una arteria prioritaria para los habitantes al ser el acceso directo a la escuela primaria y al templo. Por otro lado, en materia de servicios básicos de primera necesidad, se visitaron las localidades de La Sarna y El Guayabito de Pedrosa. En esta zona se supervisó el avance de la ampliación de la red de agua potable y el equipamiento del pozo, un proyecto integral para abastecer a la población. Finalmente, en La Estrella, se constató la calidad y avance de las obras en su calle principal.

“Venimos muy contentos de este recorrido. Estamos solucionando el tema de electrificaciones que se dejaron sin conectar desde 2021, 2022 y 2023. Aquí el tema es dar soluciones, hacer la diferencia con trabajo y caminando el territorio como estamos acostumbrados toda la vida”, enfatizó la Presidenta Municipal ante los vecinos.