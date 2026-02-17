Celebran los 450 años de León en el Congreso del Estado

Guanajuato, Guanajuato.- Con una serie de exposiciones dedicadas a celebrar los 450 años de la fundación de la ciudad de León, inició la primera temporada de exposiciones del Centro Cultural Santa Fe del Congreso del Estado.

Fueron abiertas al público las exposiciones: “Salón de la Fama Pasión León” Dr. Primo Quiróz Guzmán; “El color como refugio” de María Muñoz Ibarra; “Filosófica-Pictórica” de Abraham Martínez Villegas; y Acervo Iconográfico del Museo de la ciudad de León. Además, los presentes disfrutaron de la presentación musical “Ensoñación Mexicana”, a cargo del ensamble Voces de Guanajuato.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván, en representación de la presidencia del Congreso del Estado dio el mensaje inaugural.

Las exposiciones presentan obras artísticas del Acervo Iconográfico del Museo de la Ciudad de León y son exhibidas en el marco de la conmemoración de los 450 años de la fundación de la Ciudad de León.

Además, los acompañaron la directora general de Museos, Artes Visuales y Exposiciones de la Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato, Magdalena Zavala Bonachez; el director de Cultura y Educación del Municipio de Guanajuato capital, Juan Antonio López García; el secretario general del Congreso, Javier Torres Mereles; la encargada de despacho del Museo de la ciudad de León, Carolina Sánchez Martínez; el director de comercialización y proyectos del Parque Bicentenario, Óscar Ricardo Domínguez Pérez; del Grupo de Ciudadanos del programa Inclusión a la Vida DIF Municipal Guanajuato, Sofía Mares Flores; el director de Gestión y Vinculación Social Arturo Gómez Mosqueda; funcionarias y funcionarios públicos, docentes, alumnas y alumnos del CECYTE Plantel Guanajuato y público en general.