“Preocupa recortes presupuestales a municipios por parte de la federación”: Lorena Alfaro

Irapuato, Guanajuato.- La presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, expresó su preocupación por los recortes presupuestales que la Federación ha aplicado a los municipios, al señalar que estas medidas debilitan a los gobiernos locales, que son la autoridad más cercana a la ciudadanía.

En su calidad de vicepresidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes del PAN, la alcaldesa defendió una visión municipalista en la que se fortalezca la capacidad financiera de los ayuntamientos para atender directamente las problemáticas de la población.

“Nosotros siempre hemos pugnado por una visión local, una visión municipalista, por la no centralización de los recursos. ¿Por qué? Porque es el municipio la autoridad más cercana a la población”, afirmó.

La edil explicó que son los gobiernos municipales los que reciben de primera mano las demandas ciudadanas, por lo que consideró que, en lugar de reducir los recursos que reciben, el gobierno federal debería fortalecerlos para que puedan aplicarlos con reglas de operación claras y con enfoque en la atención de las causas sociales.

“Los recursos, en lugar de irlos recortando a los municipios como ha venido pasando, lo que debiera hacerse es fortalecernos, que nos manden esos recursos para ejercerlos desde lo local”, sostuvo.

Como ejemplo de los efectos de estos recortes, Alfaro García mencionó la disminución de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, un fondo destinado a financiar obras y acciones de infraestructura básica en los municipios.

Indicó que en ciudades como Irapuato este tipo de recursos permiten realizar intervenciones importantes, como proyectos de alumbrado público para generar senderos y espacios seguros para la población.

“Aquí en Irapuato hemos estado permanentemente haciendo inversión en alumbrado público, en renovación e iluminación para pegarle justamente a la atención de causas tan importantes”, señaló.

Sin embargo, lamentó que mientras los municipios buscan impulsar estas acciones, los recortes presupuestales limitan la capacidad de realizar más obras y programas que impacten directamente en la seguridad y bienestar de la población.

Finalmente, la alcaldesa consideró que, en lugar de centralizar proyectos desde el gobierno federal, sería más eficiente enviar recursos directamente a los municipios, donde se conocen de primera mano las necesidades de las colonias y comunidades.

“¿No sería más fácil que envíen los recursos y se fortalezcan los centros comunitarios que ya existen o se creen nuevos desde lo local? Sin lugar a dudas”, concluyó.