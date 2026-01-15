‘Despecho’, otro bar que cierra por inseguridad en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- El bar ‘Despecho’ se suma a la lista de negocios que cierran sus puertas como medida por la inseguridad y extorsión presentes en Salamanca. “Cuando las condiciones lo permitan, tan vez algún día volvamos”, anunció el establecimiento. En noviembre, junto a otros tres bares, había sido objeto de amenazas con cartulinas para el cobro de piso.

Al menos 30 locales, entre los que se destacan bares, restaurantes, carnicerías, tortillerías y tiendas de abarrotes habían suspendido o concluido sus actividades por la inseguridad. Para evitar riesgos, el bar ‘La Refi’ dejó temporalmente de abrir, el 29 de diciembre, un día después de las agresiones.

Aunque las autoridades han detenido a presuntos extorsionadores, como en el caso de la captura de dos hombres debido a las denuncias de comerciantes del mercado Tomasa Esteves, los hechos delictivos parecen superar a los habitantes que trabajan diariamente como comerciantes y en locales.

Cabe destacar que, en menos de 48 horas, dos mujeres han sido privadas de su libertad mientras laboraban. La primera ocurrió el 13 de enero, en un puesto de tacos de la calle Faja de Oro; la segunda fue el 14 de enero mientras la víctima se encontraba en un lavado de autos en la comunidad de Cárdenas. Aunque hasta el momento no hay reportes de extorsión, la mecánica podría ligarse a dicho delito.