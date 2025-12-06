“Su esposo falleció y no tiene para sepultarlo”: piden apoyo en León

León, Guanajuato.- “No tiene más que el dolor de perder a su esposo”, denuncian vecinos de la señora Gloria López, quien según mencionaron, no tiene dinero para sepultarlo. Al parecer, está velando el cuerpo en su hogar en Loma Bonanza, León.

Sus conocidos informaron que Juan Antonio Magaña, pareja de la señora, será sepultado el domingo 7, sin embargo, no su familia enfrenta una situación económica difícil y esperando que la gente se solidarice, invitan a la velación.

“Buen día este grupo se que no es para esto pero quiero pedir ayuda para la Sra Gloria Lopez su esposo se quito la vida y no tiene para sepultarlo no tiene sillas.OJO SOLO COMUNICARSE CON LA SEÑORA GLORIA LOPEZ PARA CUALQUIER APOYO 4779124827 ”, publicaron en grupos de redes sociales.