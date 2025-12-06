“Su esposo falleció y no tiene para sepultarlo”: piden apoyo en León

Vecinos exhortan a acompañar y apoyar a la señora Gloria López en el velorio de su esposo, denunciaron que enfrenta una situación económica difícil

Redacción Notus6 diciembre, 2025

León, Guanajuato.- “No tiene más que el dolor de perder a su esposo”, denuncian vecinos de la señora Gloria López, quien según mencionaron, no tiene dinero para sepultarlo. Al parecer, está velando el cuerpo en su hogar en Loma Bonanza, León.

Sus conocidos informaron que Juan Antonio Magaña, pareja de la señora, será sepultado el domingo 7, sin embargo, no su familia enfrenta una situación económica difícil y esperando que la gente se solidarice, invitan a la velación.

“Buen día este grupo se que no es para esto pero quiero pedir ayuda para la Sra Gloria Lopez su esposo se quito la vida y no tiene para sepultarlo no tiene sillas.OJO SOLO COMUNICARSE CON LA SEÑORA GLORIA LOPEZ PARA CUALQUIER APOYO 4779124827 ”, publicaron en grupos de redes sociales.

Redacción Notus6 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información