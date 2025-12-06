Recuerdan y rinden homenaje a Isauro Rionda, cronista de la capital

Guanajuato, Guanajuato.- En un acto realizado en la sede del Archivo General del Estado, la Asociación de Cronistas del Estado de Guanajuato conmemoración del aniversario luctuoso de Isauro Rionda Arreguín, quien fuera cronista vitalicio de la capital e impulsor de la agrupación.

Como parte del homenaje al también abogado y escritor, entregaron y la entrega de la presea “Isauro Rionda” al cronista de la ciudad de Romita, Josué Bedia. Previamente, otros cronistas habían depositado una ofrenda en el busto de Rionda, ubicado en el jardín de El Cantador.

Actualmente, la asociación es presidida por Eduardo Vidaurri, cronista de la capital, quien sustituyó al homenajeado tras su partida física.

Isauro Rionda Arreguín nació el 3 de septiembre de 1934 en la ciudad de Silao y murió el 3 de diciembre de 2012. Fue un defensor y promotor incansable del patrimonio cultural e histórico de la ciudad y del estado de Guanajuato, quien dedicó gran parte de su destacada trayectoria a su alma mater, la Universidad de Guanajuato, misma que lo despidió con un emotivo homenaje.

Luego de cursar sus estudios de nivel básico entró al programa de Derecho en la Universidad de Guanajuato, donde se distinguió por su liderazgo estudiantil, tanto en el área jurídica como en las artes y las humanidades.

Ejerció el Derecho, pero cambió su vida a la preservación y difusión del arte, la cultura, la historia y la identidad en todos los municipios del estado, desde diferentes cargos públicos que le fueron conferidos. Participó en el Teatro Universitario de Guanajuato.

Su papel en la celebración guanajuatense del centenario del inicio de la revolución mexicana y el bicentenario del de la independencia de México (revolución de independencia, decía él), fue fundamental y máxime que tuvo el brillante detalle de elegir como sede del comité correspondiente la casa donde viviera el intendente Antonio de Riaño, ubicada a unos pasos de la Cuesta del Tecolote, por donde el 28 de septiembre de 1810 bajara Miguel Hidalgo y Castilla para tomar la Alhóndiga de Granaditas.

El cronista murió dos años después, pero legó el trabajo que realizó junto al pintor también silaoense José Chávez Morado, para rescatar el edificio de la Alhóndiga de Granaditas y transformarlo en lo que actualmente es el museo más importante del estado.

También se le reconoce su trabajo en la constitución y consolidación del Archivo General del Estado de Guanajuato, del que fue director y promotor de la construcción de su actual edificio, rescatando así la memoria colectiva de esta entidad y la región.

Publicó más de 28 libros y colaboró en diversos libros y artículos académicos; su vida como profesor formó varias generaciones de universitarios y su trabajo en la cultura y el arte ayudó a que la ciudad de Guanajuato se convirtiera en el referente cultural mundial que es en la actualidad.

Fue fundador de la Asociación de Cronistas del estado de Guanajuato, desde el sábado 10 de agosto de 2019, ésta Asociación lleva su nombre.

Isauro Rionda dejó una gran biblioteca. Su hijo, el profesor de la Universidad de Guanajuato, Luis Miguel Rionda Ramírez, constituyó una fundación para abrir a la consulta de expertos el archivo personal del abogado e historiador.