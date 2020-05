‘Space Jam 2’ revela su título oficial y primera imagen

No todas las noticias de cine que han surgido en medio de la pandemia tenían que ser malas. Warner Bros. ha dado a conocer el título oficial de la esperada Space Jam 2, secuela de la exitosa película que marcó a toda una generación durante la década de los 90s. Su nombre es Space Jam: A New Legacy y estará protagonizada por LeBron James, actual estrella de los Lakers de Los Ángeles. Puedes ver su primera imagen a continuación:

De hecho, el propio LeBron aprovechó su cuenta de Twitter para comenzar con la campaña de marketing. Compartió un breve vídeo y claramente se puede observar que lleva una gorra de Space Jam: A New Legacy. ¿Cuándo se estrenará? Según el basquetbolista, el largometraje llegará a los cines en 2021, pero no se confirmó el día concreto. En tiempos de coronavirus es bastante arriesgado prometer fechas de estreno, claro está.

El anuncio de Space Jam: A New Legacy surge exactamente cuando The Last Dance, la serie centrada en la dinastía de los Chicago Bulls de Michael Jordan, está arrasando totalmente en Netflix. El también considerado como el mejor basquetbolista de todos los tiempos fue el protagonista de la primera Space Jam. No obstante, parece poco probable que aparezca en la secuela, aunque nadie puede negar que sería una escena magnífica.

La segunda parte será dirigida por Malcolm D. Lee, quien también se encargó de películas como Night School, Girls Trip, Barbershop: The Next Cut y Scary Movie 5, entre otras. Por su parte, los guionistas serán Sev Ohanian y Ryan Coogler. Este último repite en la producción junto a Duncan Henderson, Maverick Carter y LeBron James. Sí, el deportista también será productor.

Hasta el momento el reparto está confirmado por James, Don Cheadle (War Machine en el Universo Marvel), Sonequa Martin-Green, Martin Klebba y Cassandra Starr. Seguramente en los próximos meses no solo se revelarán más actores, también algunos detalles narrativos. Cabe señalar que Space Jam: A New Legacy inició su rodaje desde el verano de 2019, así que la cinta ya se encuentra bastante avanzada. ¿Veremos el tráiler pronto?

Aquí te dejamos el soundtrack de la primera edición…. ¿será mejor la segunda parte?