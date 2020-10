Sorprende López-Gatell al quitarse la camisa en plena conferencia de prensa

Ciudad de México

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se dejó aplicar la vacuna contra la influenza estacional durante la conferencia de prensa vespertina en la que se informa el avance del COVID-19 a la nación.

En vivo y desde Palacio Nacional, el epidemiólogo de la UNAM puso el ejemplo y demostró que no existe riesgo en con respecto a esta vacuna si se quiere prevenir el SARS-CoV-2. Esto, porque los derivados de los virus corona no son los mismos que los de la influenza, es decir, no se compromete el sistema inmune en la aplicación de esta inyección.

Asimismo, recalcó que esta vacuna, una vez que se aplica, no protege contra el COVID-19.

De este modo, el llamado “zar del COVID” se desabrochó la camisa frente a los periodistas y expuso su brazo para que la aguja aplique el líquido que optimizará su sistema inmune contra esta enfermedad que se manifiesta en la temporada invernal.

No sólo el subsecretario se aplicó la inyección, junto con él se la aplicó Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la jefa Fabiana, la jefa de división del Programa de Enfermería del Seguro Social, fue la encargada de aplicar la vacuna.

Mientras el personal de la prensa que acudió a la conferencia exclamaron con un “¡Ea, ea!” al ver cómo el doctor mexicano se quitaba la camisa, López-Gatell no pudo evitar expresar dolor cuando la jefa Fabiana introducía la aguja a su piel; sin embargo, el subsecretario así dio por inaugurada la campaña de vacunación contra la influenza estacional.

Este episodio enmarcó el día 124 de la Nueva Normalidad en México, donde la Secretaría de Salud (SSa) reportó que hasta este jueves 1 de octubre van 78,078 decesos por la nueva cepa de coronavirus y 748,315 contagios confirmados acumulados. Asimismo, añadió que existen 40,608 pacientes activos, es decir, que presentaron síntomas en los últimos 14 días, lo cual representa a personas que potencialmente contribuyen a la transmisión del virus SARS-CoV-2.

De acuerdo con los datos oficiales, la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz siguen siendo las entidades más vulneradas por el COVID-19 en la república, pues son las que contienen más casos acumulados. Del otro lado del espectro, son Chiapas, Nayarit, Campeche, Morelos y Colima las que menos casos acumulados registran.